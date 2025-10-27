Новини
Полицията в Ловеч: Най-тежко пострадалият при катастрофата на пътя Орешак - Троян е 17-годишен младеж
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:07Коментари (1)92
© NOVA
18-годишно момиче загина при катастрофа на пътя между Орешак и Троян. Лекият автомобил, който тя е управлявала, излязъл от пътя, ударил се в железобетонен стълб и се преобърнал по таван.  Пострадали са трима пътници – 22-годишен, който е откаран в троянската болница, 17-годишен, транспортиран за лечебно заведение в Плевен и още един 22-годишен мъж, който е освободен за домашно лечение.

"Най-тежко пострадалият пътник е 17-годишният младеж". Това заяви старши инспектор Деян Давидов от сектор "Пътна полиция" при ОД МВР – Ловеч.

По думите му катастрофата е станала през нощта в събота срещу неделя. "Участъкът е прав. Предполагам, че настилката е била мокра предвид времето. Не мога да кажа каква е била осветеността. По отношение на това пътниците и шофьорът имали ли са колани – това ще се установява в хода на досъдебното производство", обясни той.

Изследванията за алкохол и наркотици на загиналият водач ще бъдат направени в хода на аутопсията, която ще бъде назначена. "Тя е била правоспособна. На 5 септември успешно е положила изпит. На 23 септември е получила книжката си от "Пътна полици"-Ловеч. Няма констатирани нарушения по Закона за движение на пътищата – нито преди, нито след получаване на свидетелството за правоуправление", подчерта Давидов.

Иван Иванов от Асоциация за квалификация на автомобилистите в България заяви, че родителите, записващи децата си на шофьорски курсове, трябва да се интересуват не от цената, а то това дали има часове по нощно кормуване.

"Няма какво да ме учуди в този случай, защото часовете масово се изписват. Едно време се изписваха на хартия, а сега вече се въвеждат електронно в устройството, с което работим. Отдаваме подобни случаи на слаба подготовка. Няма как да се случват такива неща, ако обучението е пълноценно", заяви той пред NOVA. 

"Много от родителите, когато звънят  -  първият им въпрос е: "Каква е цената на курса?“  Искам ясно да се знае от всички – не цената на курса е най-важна, защото тя навсякъде е почти еднаква. Сто-двеста лева не струват един човешки живот. Ако ви задам въпроса "Колко струва човешки живот?“, никой няма да ми отговори, че е 200 лева", категоричен е той. 

И допълни: "Когато звъните да питате за подготовката, правилните въпроси са:  Ще има ли нощно шофиране?  Ще се научим ли да работим с фаровете и светлините на автомобила? Какво трябва да наблюдаваме и от какво да се пазим?  Ще има ли шофиране извън населено място, с по-висока скорост? Какво ще научи детето?  Има ли подготовка на полигон, учебна площадка и т.н.?Това са правилните въпроси. Цената трябва да бъде последното нещо, което се обсъжда. Тя не бива да е водеща при избора на учебен център или автошкола. Защото от това зависят резултатите".

Все по-очевидно става, че инструкторите трябва да носят отговорност за обучението което правят. И да добавя, обучението не е само да се кара автомобил, обучението е и дисциплина и спазване на правилата.
