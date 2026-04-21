Полицията в Кюстендил, Дупница и Бобов дол вече разполага с нови патрулни автомобили, съобщиха за ФОКУС от пресцентъра на Областна дирекция на МВР – Кюстендил. Ключовете за модерната техника бяха връчени официално от директора на ОДМВР – Кюстендил старши комисар Райчо Омерски.

Автомобилите, предназначени за Кюстендил и Дупница, са подбрани заради своята функционалност при патрулиране, докато РУ – Бобов дол получава модерен хибриден автомобил.

Модернизацията цели по-бърза реакция при сигнали и по-добро присъствие в населените места. Машините разполагат с най-новото поколение системи за комуникация и звуков сигнал.