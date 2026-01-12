Служители на Районното управление в Кюстендил са задържали 49-годишен мъж за притежание на наркотично вещество, съобщиха от пресцентъра на. При извършена проверка от него е иззета опаковка с ХТС/MDMA, като видът на веществото е установен с полеви наркотест. По случая е образувано досъдебно производство и е уведомена прокуратурата.В Районно управление - Кюстендил са образувани две досъдебни производства за упражнено домашно насилие. Задържан е 41-годишен мъж за насилие спрямо партньорката му, както и 49-годишен мъж за упражнено насилие спрямо баща му. И по двата случая е уведомена прокуратурата.Пътни полицаи са установили 17-годишен младеж, който е управлявал нерегистриран по надлежния ред мотоциклет. По случая е образувано досъдебно производство в РУ Кюстендил и е уведомена прокуратурата.Служители на РУ Дупница са установили 52-годишен водач на лек автомобил "Форд“, който е управлявал след употреба на алкохол. При проверка с техническо средство е отчетен резултат от 1,88 промила алкохол в издишания въздух. Проверката е извършена на ул. "Св. Иван Рилски“ в Дупница. Водачът е задържан с полицейска заповед, а по случая е образувано бързо полицейско производство. Уведомена е прокуратурата.В РУ Дупница е заявена кражба на голяма сума пари и златни накити от апартамент в града. При извършения оглед е установено, че проникването в жилището е осъществено чрез използване на техническо средство. По случая е образувано досъдебно производство и е уведомен дежурен прокурор.