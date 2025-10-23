Полицията в Кюстендил задържа четирима с наркотици

© Фокус Архив Три бързи полицейски производства за притежание на наркотични вещества са образувани в Районно управление – Кюстендил, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР - Кюстендил. В хода на действията по линия "Наркотици“ са задържани четирима души.



Първият случай е при проверка на 19-годишен младеж, за когото криминалистите получили оперативна информация, че държи в себе си наркотично вещество. Той е доведен в сградата на ОДМВР – Кюстендил, където при извършен обиск в дрехите му е открита опаковка канабис.



Двама 20-годишни младежи са установени от служители на реда в двора на учебно заведение. У всеки от тях са намерени по две опаковки с MDMA.



В трети случай, в квартал "Изток“, е задържан 42-годишен мъж, у когото са открити две сгъвки MDMA.



И по трите случая са образувани бързи производства в Районното управление – Кюстендил. За действията на полицията е уведомена прокуратурата.