Полицията в Кюстендил установи извършители на няколко престъпления
47-годишен мъж е установен като извършител на повреждане на чужда собственост, след като е счупил стъклата на два автомобила, паркирани на паркинга на болницата в Кюстендил.
Разкрита е и кражба на осем чифта скъпи маратонки от три жилищни сгради. Откраднатите вещи са намерени и иззети от полицейските служители.
По време на операцията са установени и две престъпления, свързани с наркотични вещества. 31-годишен мъж от Кюстендил е управлявал лек автомобил "Дачия“ след употреба на наркотично вещество. Той е проверен в района на село Пиперков чифлик и тестван с техническо средство, като му е взета и кръв за лабораторен анализ. Автомобилът е иззет с протокол за доброволно предаване.
В района на село Цървеняно криминалисти и пътни полицаи са проверили 42-годишен водач на лек автомобил "Мерцедес“. При извършения обиск от него са иззети осем шишета с метадон, като количеството надхвърля изписаната му доза. Мъжът е включен в метадонова програма.
Извършителите на деянията са задържани с полицейски заповеди. По всички случаи са образувани досъдебни производства в РУ – Кюстендил, като прокуратурата е уведомена.
