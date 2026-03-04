Сподели close
Следствено дело е образувано за изясняване на причините за възникналото пътнотранспортно произшествие на 2 март на АМ "Струма“, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР – Кюстендил. Инцидентът е между бус, управляван от 44-годишен мъж от Гоце Делчев,  и лек автомобил, управляван  23-годишен мъж от Хасково.

Автомобилите са се движели в посока София, бусът е ударен от движещия се след него лек автомобил, последвал е удар в мантинела и бусът се е преобърнал в дерето.

На място е загинала 52-годишна жена, пътуваща в буса. Водачите на двата автомобила са тежко пострадали, настанени са в дупнишка болница с опасност за живота. В благоевградска болница е настанен 46-годишен мъж със средна телесна повреда, возещ се в буса.

Действията по разследването продължават под надзора на Окръжна прокуратурата.