Полицията в Кюстендил с подробности за тежкия инцидент на АМ "Струма"
Автомобилите са се движели в посока София, бусът е ударен от движещия се след него лек автомобил, последвал е удар в мантинела и бусът се е преобърнал в дерето.
На място е загинала 52-годишна жена, пътуваща в буса. Водачите на двата автомобила са тежко пострадали, настанени са в дупнишка болница с опасност за живота. В благоевградска болница е настанен 46-годишен мъж със средна телесна повреда, возещ се в буса.
Действията по разследването продължават под надзора на Окръжна прокуратурата.
