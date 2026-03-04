Следствено дело е образувано за изясняване на причините за възникналото пътнотранспортно произшествие на 2 март на АМ "Струма“, съобщиха от пресцентъра на. Инцидентът е между бус, управляван от 44-годишен мъж от Гоце Делчев, и лек автомобил, управляван 23-годишен мъж от Хасково.Автомобилите са се движели в посока София, бусът е ударен от движещия се след него лек автомобил, последвал е удар в мантинела и бусът се е преобърнал в дерето.На място е загинала 52-годишна жена, пътуваща в буса. Водачите на двата автомобила са тежко пострадали, настанени са в дупнишка болница с опасност за живота. В благоевградска болница е настанен 46-годишен мъж със средна телесна повреда, возещ се в буса.Действията по разследването продължават под надзора на Окръжна прокуратурата.