|Полицията в Кюстендил с акция за безопасно училище
В първия учебен ден и по време на Седмицата за превенция на детската пътна безопасност ще се проведат беседи с първокласниците и техните родители за рисковете при тежки пътни произшествия с участието на деца. Ще се акцентира върху опасните зони, пешеходни преходи и кръстовища.
През месеците септември и октомври се осъществява и акцията "Децата тръгват на училище, да ги пазим на пътя“. Служители на Областна дирекция на МВР – Кюстендил, съвместно с представители на общините в региона, са извършили огледи на сигнализацията и пътната маркировка в районите на училищата, предпазни огради и пешеходните ограждения.
През учебна година ще се осигури полицейско присъствие, с превантивен ефект преди и в края на учебните часове.
И тази година ще продължи изнасянето на 10-минутни беседи по пътна безопасност от служители на "Пътна полиция“. С Районно управление на образованието и ръководствата на учебните заведения се съгласуват и участия в родителски срещи, с включена тема по пътна безопасност за ангажиране и активиране на настоятелствата за подобряване на детската пътна безопасност.
