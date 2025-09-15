Полицията в Кюстендил с акция за безопасно училище  

© Фокус Архив Седмица на детската безопасност стартира полицията в Кюстендил, предаде "Фокус“. Тя е обявена за времето от 15 до 21 септември. Служителите, подпомагащи пътното движение ще регулират трафика на автомобили и пешеходци, с цел осигуряване на безопасното пресичане на децата и техните придружители.



В първия учебен ден и по време на Седмицата за превенция на детската пътна безопасност ще се проведат беседи с първокласниците и техните родители за рисковете при тежки пътни произшествия с участието на деца. Ще се акцентира върху опасните зони, пешеходни преходи и кръстовища.



През месеците септември и октомври се осъществява и акцията "Децата тръгват на училище, да ги пазим на пътя“. Служители на Областна дирекция на МВР – Кюстендил, съвместно с представители на общините в региона, са извършили огледи на сигнализацията и пътната маркировка в районите на училищата, предпазни огради и пешеходните ограждения.



През учебна година ще се осигури полицейско присъствие, с превантивен ефект преди и в края на учебните часове.



И тази година ще продължи изнасянето на 10-минутни беседи по пътна безопасност от служители на "Пътна полиция“. С Районно управление на образованието и ръководствата на учебните заведения се съгласуват и участия в родителски срещи, с включена тема по пътна безопасност за ангажиране и активиране на настоятелствата за подобряване на детската пътна безопасност.