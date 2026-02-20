ЗАРЕЖДАНЕ...
Полицията в Кюстендил издирва домашен насилник
Кюстендилски полицаи са установили двама мъже, обявени за издирване. 28-годишният мъж е бил обявен за местно издирване с постановена мярка "задържане“ поради влязла в сила осъдителна присъда. Той е предаден на ОЗ "Охрана“ – Кюстендил.
55-годишният мъж, който е с двойно гражданство – българско и северномакедонско, е бил обявен за общодържавно издирване от ГДНП с наложена мярка "установяване на адрес“ поради влязла в сила присъда в Република Северна Македония. Уведомена е издирващата го структура.
