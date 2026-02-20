Досъдебно производство за упражнено домашно насилие е образувано снощи в Районно управление – Кюстендил, съобщиха от пресцентъра на. В 21.00 часа е постъпил сигнал от 33-годишна жена, че й е нанесен побой от съпруга й в присъствието на малолетното им дете. Пристигналият на място полицейски екип не е установил съпруга й, като той все още се издирва. За случая е уведомена прокуратурата.Кюстендилски полицаи са установили двама мъже, обявени за издирване. 28-годишният мъж е бил обявен за местно издирване с постановена мярка "задържане“ поради влязла в сила осъдителна присъда. Той е предаден на ОЗ "Охрана“ – Кюстендил.55-годишният мъж, който е с двойно гражданство – българско и северномакедонско, е бил обявен за общодържавно издирване от ГДНП с наложена мярка "установяване на адрес“ поради влязла в сила присъда в Република Северна Македония. Уведомена е издирващата го структура.