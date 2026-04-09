Със заповед на министъра на вътрешните работи Емил Дечев на длъжността заместник-директор на ОДМВР – Кюстендил е назначен досегашният изпълняващ функциите началник на РУ – Дупница Добромир Добрев.

Директорът на ОДМВР – Кюстендил, старши комисар Райчо Омерски, представи пред ръководния състав новоназначения заместник-директор, съобщиха за ФОКУС от пресцентъра на ОД на МВР – Кюстендил.

Старши комисар Омерски пожела успех на новия си заместник и се обърна към служителите с думите: "Имам ви доверие. Работете и споделяйте възникналите трудности – ще получавате подкрепа при решаването на проблеми и по-сложни ситуации.“

От своя страна комисар Добрев заяви, че разчита на екипната работа и отдадеността на колегите, като подчерта, че те могат да разчитат на неговата подкрепа.

Пред служителите на РУ – Дупница беше представен и новият изпълняващ функциите началник – старши инспектор Данаил Величков. Той е временно преназначен на длъжността началник на група "Териториална полиция“ към сектор "Охранителна полиция“, а от 9 април, със заповед на директора на ОДМВР – Кюстендил, ще изпълнява функциите на началник на районното управление до завръщането на титуляра.

Припомняме, че на 24 март Районното управление на МВР в Дупница получи нов ръководител. Тогава директорът на ОДМВР – Кюстендил старши комисар Райчо Омерски представи главен инспектор Добромир Добрев като изпълняващ функциите началник на управлението.

Досегашният ръководител на РУ – Дупница беше командирован за изпълнение на задачи в ГПУ – Свиленград към РДГП – Елхово.