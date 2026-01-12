Кюстендилски криминалисти установиха двама души, обявени за общодържавно издирване, съобщиха от пресцентъра на. Първият е 51-годишен мъж, напуснал Център за настаняване на хора с психични разстройства в село Мламолово.Той е бил установен на ул. "Х. Йоаким“ в Кюстендил в хода на предприети издирвателни действия. Мъжът е предаден на екип на социалната институция.Вторият случай е на непълнолетно момче от село Струмяни, област Благоевград. То е било открито пред търговски обект в Кюстендил и е предадено на майка си в добро здравословно състояние.