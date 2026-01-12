ЗАРЕЖДАНЕ...
Полицията установи издирвани лица в Кюстендил
© ФОКУС
Той е бил установен на ул. "Х. Йоаким“ в Кюстендил в хода на предприети издирвателни действия. Мъжът е предаден на екип на социалната институция.
Вторият случай е на непълнолетно момче от село Струмяни, област Благоевград. То е било открито пред търговски обект в Кюстендил и е предадено на майка си в добро здравословно състояние.
Още от категорията
/
Зверство: От октомври до декември, 72-годишен от Петрич блудствал с 10-годишно дете – обвиниха го
09.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Една община в България обяви 12 януари за неучебен ден!
14:08 / 11.01.2026
Поради обилен снеговалеж е ограничено преминаването на тирове по ...
19:30 / 10.01.2026
Банско обяви дата с уникални намаления – 60 евроцента за целоднев...
12:50 / 10.01.2026
Със стотици звънци дадоха началото на "Симитлия – Древната земя н...
12:29 / 10.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.