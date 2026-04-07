45-годишен мъж от Разлог е пострадалият при катастрофата между лек и товарен автомобил край Благоевград. Това съобщиха за ФОКУС от Областна дирекция на МВР – Благоевград.

Както ФОКУС съобщи вчера, инцидентът стана около 16:10 часа край магазин "Метро“. При катастрофата, станала на път III-106 км 1 в района на град Благоевград, лекият автомобил, управляван от 45-годишен мъж от град Разлог, движейки се по ПП 1 Е-79 към "Зеленодолско шосе“, извършвайки обратен завой е отнел предимството и е блъснал товарен автомобил, управляван от 52-годишен благоевградчанин.

С комоцио е пострадал водачът на лекия автомобил. На него и на водача на другия автомобил са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.