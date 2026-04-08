Млад мъж от село Блажиево е задържан от криминалисти при Дупница за притежание на наркотично вещество. От полицията съобщиха за ФОКУС, че акцията е проведена в рамките на специализирана операция за противодействие на престъпленията, свързани с наркотици.

25-годишният мъж е установен в село Усойка, докато управлявал лек автомобил. При извършената проверка у него е открито бяло прахообразно вещество, което при полеви тест е реагирало на кокаин.

Наркотичното вещество е иззето, а мъжът е задържан с полицейска заповед. По случая е образувано досъдебно производство в Районното управление в Дупница, като работата продължава под надзора на прокурор.