Полицейското управление в Кюстендил отчете по-висока разкриваемост на престъпленията
От направения анализ на данните, отнасящи се до престъпленията против собствеността също се отчита ръст на разкриваемостта и намаляване на броя на регистрираните деяния, което налага извода, че постоянната превантивна работа и почти ежедневните специализирани операции по тази линия води до положителни резултати.
Значителен е ръстът на разкриваемост – 75%, на регистрираните кражби на вещи и части от моторни превозни средства, през предходната година процентът на разкриваемост е бил 25. Регистрираните посегателствата спрямо автомобили през изминалата година са четири, две от тях са разкрити.
Регистрираните престъпления - 147, свързани с наркотични вещества, са разкрити на 97.18% -142 броя. Началникът на Районно управление - Кюстендил главен инспектор Ив. Георгиев е убеден, че този резултат се дължи на постоянната и целенасочена работа на служителите за противодействието на тези деяния.
Дейността на служителите по линия на " Охранителна полиция“ бе илюстрирана със следните цифри: 3350 съставени наказателни документи за установени административни нарушения срещу 3094 броя за предходната година. Направени са 354 видеоклипа за нарушения на скоростните режими в населени и извън населени места.
Служителите са работили по 4324 преписки, а изготвените и връчени протоколи за предупреждение са 834. Проверките, свързани с домашно насилие, през годината са 179 срещу 78 за 2024 година.
Проведените специализирани операции по линия на пътната безопасност са 58. Обезпечена е охраната на всички проведени спортни прояви – 7, културни и селищни празници – 62, на територията на РУ Кюстендил, като не са допуснати сериозни инциденти. През годината е работено по 20 превантивни преписки. Проведена е информационна кампания във връзка с въвеждането на еврото.
