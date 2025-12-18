Незаконни боеприпаси, наркотици и пари са иззети при полицейски акции в Кюстендил, съобщиха от пресцентъра на. При проведена специализирана полицейска операция от криминалисти на ОДМВР и Районно управление – Кюстендил са извършени процесуално-следствени действия в имоти в Кюстендил и село Стенско, собственост на 37-годишен местен жител.Открити и иззети са 40 незаконно притежавани боеприпаса, три опаковки кокаин, 6 455 евро, мобилен телефон и тетрадка, съдържаща имена и отбелязани парични суми. Материалите по случая са докладвани на Районна прокуратура – Кюстендил. Собственикът на имотите е задържан с полицейска заповед. Образувано е досъдебно производство.При други процесуално-следствени действия, извършени в имот в Кюстендил, полицейски служители са открили и иззели 24 незаконно притежавани боеприпаса. Имотът е собственост на 44-годишен местен жител. По случая е образувано досъдебно производство, уведомена е прокуратурата.