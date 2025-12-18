ЗАРЕЖДАНЕ...
Полицейска акция в Кюстендил
© Фокус
Открити и иззети са 40 незаконно притежавани боеприпаса, три опаковки кокаин, 6 455 евро, мобилен телефон и тетрадка, съдържаща имена и отбелязани парични суми. Материалите по случая са докладвани на Районна прокуратура – Кюстендил. Собственикът на имотите е задържан с полицейска заповед. Образувано е досъдебно производство.
При други процесуално-следствени действия, извършени в имот в Кюстендил, полицейски служители са открили и иззели 24 незаконно притежавани боеприпаса. Имотът е собственост на 44-годишен местен жител. По случая е образувано досъдебно производство, уведомена е прокуратурата.
Още по темата
/
Акция: Задържаха седем лица от организирана престъпна група, един от тях е началникът на столично РПУ
15.12
Задържаха полицейски шеф
12.12
Европрокуратурата извършва над 80 претърсвания в България за измами с ДДС на стойност над 13 милиона евро
05.12
Над 26 млн. лв. е щетата към бюджета на България заради схемата с ДДС, разследвана от Европрокуратурата
05.12
ГДБОП участва в международна операция, разбила мрежа за криптоизмами и пране на пари за над 700 милиона евро
04.12
След мащабна полицейска акция: Разбиха престъпна група за каналджийство, иззета е сума от 50 000 евро
25.11
Европол пусна видео на спецоперацията на ГДБОП, при която бяха иззети ценности за над 100 млн. евро
21.11
Акция срещу трафик на артефакти разкри иззети ценности за над 100 млн. евро: Задържани са 35 лица в България
20.11
Пореден ден, в който пияни и дрогирани се качиха зад волана – скучната статистика, която трябва да присъства в новините
30.10
Още от категорията
/
Петричанин вдигна полицията на крак! Съобщи, че са му откраднали 10 хил. евро, после ги намерил
09.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Над 18 улици в Разлог са с нов облик
20:10 / 17.12.2025
Мъж е загинал, след челен удар в бетонна стена в Горна Бразница
15:08 / 17.12.2025
Трима задържани и двама постладали след масов бой в Якорудско
11:44 / 17.12.2025
Четири пожара за денонощие в Кюстендилско
11:45 / 17.12.2025
Футболът сплотява учениците в Кюстендил
10:02 / 17.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.