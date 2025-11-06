Полицаите от Кюстендил отбелязаха професионалния си празник

© Фокус В Областна дирекция на МВР - Кюстендил се проведе тържествено събрание по случай Празника на българската полиция – Архангеловден, предаде "Фокус“. Гости на събитието бяха областният управител на Кюстендилска област инж. Методи Чимев, заместник областният управител Георги Джоглев, прокурорът от Окръжна прокуратура – Кюстендил Емил Павлов, административният ръководител на Районна прокуратура – Кюстендил Албена Разсолкова и председателят на Общинския съвет – Кюстендил Димитър Велинов.



Директорът на ОДМВР – Кюстендил, старши комисар Светослав Григоров, поздрави служителите. "Уважаеми колеги, в навечерието на празника ни ви благодаря за усилията, с които вършите работата си, за да има резултати, които се оценяват и от гражданите“, каза той.



Старши комисар Светослав Григоров цитира кратка справка от регионалната полицейска статистика, която илюстрира постигнатото.



От началото на тази година коефициентът на разкриваемост за регистрираните престъпления по криминална линия бележи ръст с над 22 пункта. Разкриваемостта за десетте месеца на годината е 53,90%, докато за същия период на миналата година тя е била 31,68%.



Повишен е и коефициентът на разкриваемост при регистрираните по икономическа линия престъпления – с 28,92 пункта.



"Това ме прави горд и уверен, колеги, че имате и капацитет, и желание за работа, която дава резултати, усещани и оценявани от обществото. Благодаря на колегите от районните управления за успешните операции по линия "Наркотици“, по охранителна дейност – за опазване на селскостопанската продукция, както и за усилията по пътната безопасност, които също дават добри резултати“, каза старши комисар Светослав Григоров .



За постигнатите резултати, с негова заповед, са наградени 103-ма служители с писмена похвала – за проявена съобразителност, инициативност и висок професионализъм, както и за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения и за качественото и срочно изпълнение на всяка поставена професионална задача.



"Уважаеми старши комисар Григоров, уважаеми комисари Джаджаров и Паргов, уважаеми служители на ОДМВР – Кюстендил и гости, за мен е привилегия да бъда днес сред вас – на това тържествено събрание, посветено на професионалния празник на българската полиция и на награждаването на служители от дирекцията за постигнатите от тях високи резултати. Позволете ми най-напред да отправя своите искрени поздравления към отличените полицаи. Днешното признание е доказателство, че трудът ви е забелязан и оценен – от ръководството, от колегите, от обществото. Вашата отговорност, постоянство и всеотдайност вдъхват доверие и уважение, защото зад всеки успех стоят часове, дни, а понякога и години на упорит труд и лични жертви. Сърдечно поздравявам и всички вас – служителите на ОДМВР – Кюстендил, които ежедневно изпълнявате своя дълг с чест, дисциплина и чувство за отговорност. Зная, че зад всяка успешна операция, зад всяко предотвратено престъпление или спасен човешки живот стои неуморен труд, професионализъм и риск, които често остават невидими за широката общественост“, каза областният управител инж. Методи Чимев.



Магистратите и председателят на Общинския съвет – Кюстендил, също поздравиха служителите и им благодариха за усилията, които полагат, за да се чувстват гражданите на областта сигурни и защитени.