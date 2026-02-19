Огнян Атанасов и заместник- кметът Бойко Клечков се поклониха пред паметника на Васил Левски в Босилеград по време на възпоменателната церемония, посветена на 153-ата годишнина от гибелта на Апостола, съобщиха от пресцентъра на Община Кюстендил. Сред официалните гости бяха посланикът на България в Сърбия Н.Пр. Ангел Ангелов и генералният консул на България в Ниш Димитър Цанев, които също поднесоха венци и цветя в знак на почит.
Събитието се провежда по инициатива на Столична община, Културно-информационен център "Босилеград“, Сдружение "ГЛАС“ – Босилеград и Граждански комитет "Западни покрайнини“. Пред паметника бяха поднесени венци и цветя от представители на българската дипломатическо-консулска мисия в Сърбия, държавни институции и ведомства, както и от патриотични организации и граждани.
В рамките на официалната част прозвучаха слова в памет на делото и саможертвата на Левски, а културната програма, организирана от Столична община, включваше участие на вокална формация "Българи“ и актьора Здравко Димитров от София.
И тази година българите в Босилеград и представители на българската държава сведоха глави в знак на признателност към Апостола на свободата, утвърждавайки традицията да почитат неговата памет пред издигнатия през 2005 година паметник в града.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.