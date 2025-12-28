ЗАРЕЖДАНЕ...
Погранични села в Кюстендилско останаха без електрозахранване
По данни на електроразпределителното дружество се очаква електрозахранването да бъде възстановено около 19.30 часа.
Силният вятър е довел до краткотрайни локални изключвания по електроразпределителната мрежа в Западна България. Обстановката остава динамична, като най-уязвими са дългите електропроводи в труднодостъпни райони. Изключванията са причинени основно от бурния вятър и снегонавяванията.
Междувременно Националният институт по метеорология и хидрология обяви жълт код за силен вятър за територията на област Кюстендил.
