Няколко погранични села в общините Кюстендил и Трекляно останаха без електрозахранване, предаде. Засегнати са планинските села Кършалево, Ломница, Долно Уйно, Режинци, Мазарачево и Чудинци на територията на община Кюстендил. В община Трекляно без ток са селата Драгойчинци и Побит камък.По данни на електроразпределителното дружество се очаква електрозахранването да бъде възстановено около 19.30 часа.Силният вятър е довел до краткотрайни локални изключвания по електроразпределителната мрежа в Западна България. Обстановката остава динамична, като най-уязвими са дългите електропроводи в труднодостъпни райони. Изключванията са причинени основно от бурния вятър и снегонавяванията.Междувременно Националният институт по метеорология и хидрология обяви жълт код за силен вятър за територията на област Кюстендил.