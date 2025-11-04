ЗАРЕЖДАНЕ...
|Поезия и емоция с Ива Спиридонова в галерията на Майстора
Организатори на вечерта са Регионална библиотека "Емануил Попдимитров“, Народно читалище "Асклепион – 1998“, издателство "Библиотека България“ и Художествената галерия "Владимир Димитров – Майстора“. Те канят всички почитатели на съвременната българска поезия на среща с автор, чиято лирика докосва, изповядва и лекува.
Стихосбирката е четвъртата по ред книга на поетесата и събира текстове, в които личното и универсалното се преплитат в искрена изповед за човешката сила, вярата и обичта. "Разплакана пръст“ е книга, която не просто се чете – тя се преживява. В нея думите лекуват, а тишината говори.
След срещите си с читатели в цялата страна, Ива Спиридонова се завръща в родния си Кюстендил, за да представи "Разплакана пръст“ именно пред публиката, от която тръгва нейният поетичен път.
Думи за книгата и нейната поезия ще споделят поетите Михаил Калдъръмов и Виолета Атанасова, както и редакторът на стихосбирката – Симеон Аспарухов.
Модератор на вечерта ще бъде София Пейчева, директор на Регионалната библиотека "Емануил Попдимитров“. Публиката ще има възможност да чуе и прочит на избрани стихове, представени лично от авторката.
