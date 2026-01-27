Тази сутрин на пътя Дупница – Кюстендил, при разклона за село Мърводоли, водачът на лек автомобил е загубил контрол над моторното превозно средство и колата се е преобърнала в страни от пътя, съобщиха от пресцентъра наВодачът и двамата пътници са закарани в кюстендилската болница за преглед и оказване на медицинска помощ. Докато е обслужвано произшествието движението е осъществявано в едната лента. Тестът на водача за употреба на алкохол и наркотични вещества е отрицателен.Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Кюстендил, уведомена е прокуратурата.