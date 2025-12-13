Сподели close
Банско дава старт на ски сезон 2025–2026 с богата спортна и празнична програма, която обединява забавления в планината и събития в центъра на града.

Подробна програма на събитията, посветени на откриването на ски сезона:

Празникът започва на Бъндеришка поляна

09:30 – Регистрация за игрите "Влез в отбора на шампиона“ и "Ловци на съкровища“.

11:00 – Старт на играта "Влез в отбора на шампиона“.

12:00 – Масово спускане на ски звездите и децата от ски училище "Юлен“.

12:00 – DJ Alexandros Traw & Anastasis Vouki s Percussion Show.

13:00 – Старт на "Ловци на съкровища“ и награждаване на победителите в двете игри.

Празничната програма продължава в Банско, на площад "Никола Вапцаров“

17:30 – "Уникално Банско“ – кулинарно представяне и дегустация на традиционни местни ястия.

18:00 – Официално откриване на ски сезона с участието на специалните гости и ски легенди Джорджо Рока и Марк Жирардели.

18:30 – Фолклорен спектакъл.

С комбинация от атрактивни състезания, музика на живо, кулинарни изкушения и фолклор, Банско посреща новия зимен сезон като водеща ски и празнична дестинация в България.