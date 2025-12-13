ЗАРЕЖДАНЕ...
Подробната програма за откриването на ски сезона в Банско
Подробна програма на събитията, посветени на откриването на ски сезона:
Празникът започва на Бъндеришка поляна
09:30 – Регистрация за игрите "Влез в отбора на шампиона“ и "Ловци на съкровища“.
11:00 – Старт на играта "Влез в отбора на шампиона“.
12:00 – Масово спускане на ски звездите и децата от ски училище "Юлен“.
12:00 – DJ Alexandros Traw & Anastasis Vouki s Percussion Show.
13:00 – Старт на "Ловци на съкровища“ и награждаване на победителите в двете игри.
Празничната програма продължава в Банско, на площад "Никола Вапцаров“
17:30 – "Уникално Банско“ – кулинарно представяне и дегустация на традиционни местни ястия.
18:00 – Официално откриване на ски сезона с участието на специалните гости и ски легенди Джорджо Рока и Марк Жирардели.
18:30 – Фолклорен спектакъл.
С комбинация от атрактивни състезания, музика на живо, кулинарни изкушения и фолклор, Банско посреща новия зимен сезон като водеща ски и празнична дестинация в България.
Бернската конвенция и ЕК приветстват напредъка по завършване на АМ "Струма" извън Кресненския пролом
12.12
