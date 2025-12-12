ЗАРЕЖДАНЕ...
Подобряват инфраструктурата в част от селата в община Петрич
Съоръжението (западен и източен клон) е с обща дължина 1 900 метра. Нови полиетиленови тръби заменят 50-годишните етернитови на водопровода.
Подмяната ще осигури нормално подаване на питейна вода, ще елиминира загубите и авариите.
Кметът на общината Димитър Бръчков, кметът на с. Първомай Славка Филчева и управителят на "В и К“ - Петрич Ивайло Христов днес бяха на мястото, където екипи на водното дружество работят по подмяната на довеждащия водопровод за селото.
По думите на Славка Филчева подмяната е от огромно значение за Първомай, защото съществуващият водопровод е бил изключително компрометиран:
"Трудно се откриваха и авариите по трасето, затова предложих именно този обект да бъде включен в програмата“, каза кметът на селото.
"Загубата на вода беше огромна, преди да достигне до резервоара на Първомай“, посочи Ивайло Христов.
Следващият обект за селото е околовръстната улица "Георги Измирлиев“ - смяна на водопровод и нова настилка.
В още 24 села на община Петрич предстои изпълнението на обекти, предложени като приоритетни от местните кметове.
"Следващ обект, по който ще работим, е довеждащият водопровод за село Старчево, защото за него е напълно готова техническата документация.
Общо по тази програма за селата ще подменим 10 180 м водопроводи, ще се положат 10 500 м нова настилка. Включено е и павиране 10 000 кв. м за свързаност на Античен град Хераклея Синтика и храма на Ванга.
"Тази програма беше подкрепена от повечето общински съветници в името на развитието. Успешно ще довършим и инвестиционната програма в града - улици и водопроводи, по която още се работи“, обобщи кметът Димитър Бръчков.
С коледен концерт в село Баня събират средства за семейство, пострадало при взрив на газова бутилка
09:57
