Подкрепа за мемориален комплекс при кюстендилските казарми
Автор: Венцислав Илчев 21:01
© Фокус

Кюстендилци не са безразлични към съдбата на портала на историческите казарми в центъра на града и полковата черква. Това стана ясно още в началото на подетата подписка за запазването им и тяхното превръщане в мемориален комплекс. Инициативата е на читалище "Генерал Владимир Заимов - 2013" и се провежда в подкрепа на предложението на почетния гражданин на Кюстендил д-р Румен Манов, а подписката е подкрепена и от Областната организация на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва. 

За "Фокус“ председателят на читалището Цветомира Маринова съобщи, че вече са събрани над 500 подписа в подкрепа на родолюбивата идея. "Събирането на подписите е съпроводено с много вълнение и емоции. Някои от хората са служили там, други са работили. Трети са изпратили своите синове. Някои от тях са потомци на войници и офицери от славния ни полк. Други си спомниха и как пред портала са ги чакали техните любови“, разказа Цветомила Маринова. По думите й инициативата среща подкрепа.

Хиляди са бойците, преминавали през казармения портал в годните на съществуване на формирания на 31 август 1886 година в Кюстендил 13-ти Рилски пехотен полк. Прекрачвали портала са и най-знаменателни личности от европейската история –царе, крале, генерали и маршали. Това е бил домът на бойците от славния полк, участвали в ключови битки за национално обединение. Стотици са и тези, излезли през тежките врати и останали завинаги по бойните полета, в защита на род и родина. В тяхна памет, за чест на българската армия продължава събирането на подписката за превръщането на полковата църква и военния портал в място за поклонение, за спомени и за преклонение.

Събирането на подписката продължава на 30 август, 6 септември и 13 септември. Между 8.30 часа и 12.00 часа всеки желаещ ще има възможност да подкрепи родолюбивото начинание. Пунктовете за събиране на подписи са площад "Първи май“ и площад "Велбъжд“, при Арката.






