Киноложка изложба на ловни кучета се подготвя в Кюстендил, предаде. Събитието ще се проведе на 4 април на стрелбище "Дренов дол“ и се организира от Сдружение ловно-рибарско дружество "Елен“.Изложбата е предназначена за членове на сдружението и има за цел да представи качествата на ловните кучета, да насърчи добрите практики в тяхното отглеждане и обучение, както и да създаде възможност за обмен на опит между ловци и кинолози.Записването за участие ще се извършва на място в деня на събитието в часовия диапазон от 08.30 до 09.45 часа, а официалното начало е насрочено за 10.00 часа.Участващите кучета трябва да притежават медицински паспорт и да бъдат задължително обезпаразитени.Оценяването ще бъде извършено от главния съдия проф. Д. Дандаринов, който ще следи за спазването на утвърдените киноложки стандарти.