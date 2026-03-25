В Кюстендил тече процедура по осигуряване на паравани за изборните секции в региона. Това стана ясно след проведена работна среща между областния управител Кристиян Иванчов и кметовете на общините в областта, предадеПредстои снабдяването на секционните избирателни комисии с новите паравани, като целта е те да бъдат унифицирани за цялата област и да се използват и при следващи избори. Те са съобразени с решенията на Централна избирателна комисия и с изискваните технически параметри.По време на срещата бяха обсъдени и редица организационни и технически въпроси, свързани с изборния процес."Искрено се надявам, че тези избори ще са пример за честност и прозрачност. Работим с колегите от администрацията да се създаде една добра организация“, заяви Иванчов.Той допълни, че при преместване на изборни секции е необходимо новите им адреси да бъдат ясно обозначени, за да могат избирателите да бъдат добре информирани къде да упражнят правото си на глас.Областният управител благодари на кметовете за свършената до момента работа по организацията на изборите и изрази увереност, че процесът ще протече при добра координация и ред.