Районният съд в Кюстендил наложи мярка за неотклонение "Домашен арест“ на мъж, обвинен в купуване на гласове по време на предсрочните избори за 52-ро Народно събрание, съобщиха за ФОКУС от пресцентъра на Окръжния съд в града.

Съдът уважи искането на прокуратурата по отношение на обвиняемия В. А., на когото е повдигнато обвинение по чл. 167, ал. 2 от Наказателния кодекс. Според държавното обвинение на 19 април 2026 г. в село Коняво мъжът е раздал общо 60 евро на две лица, за да ги склони да гласуват за конкретна партия и преференция.

Мъжът е разследван и за опит да подкупи трето лице с още 30 евро за същата цел. Въпреки ранния етап на разследването, съдът прие, че е налице обосновано предположение обвиняемият да е извършител на деянието. Съдия Мария Антова определи "Домашен арест“ като най-целесъобразна мярка, като взе предвид чистото съдебно минало на лицето, семейното му положение и постоянния му адрес.

Разследването по случая продължава. Определението на Районния съд не е окончателно и може да бъде обжалвано в тридневен срок пред Окръжен съд – Кюстендил.