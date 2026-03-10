ЗАРЕЖДАНЕ...
Почит за Димитър Икономов в Дупница
Сред гостите ще бъдат почетният гражданин на Дупница проф. Рахамин Шекерджийски, учени от БАН, както и представители на Областната администрация и духовенството.
Приносът на Дупница за спасяването на българските евреи има своето специално място в историята, а Димитър Икономов завинаги ще остане известен със своята храброст, непримирим дух и хуманност.
Както е известно, заповедта за депортацията на евреите от старите предели на Царство България е била скрита от обществото и всеки научавал за нея по отделни канали. Димитър Икономов бил първият депутат, който научава за готвената депортация и незабавно уведомява за това Димитър Пешев, заместник-председател на 25-ото Обикновено народно събрание.
Историята записва Димитър Икономов сред 43-мата депутати, начело с подпредседателя на Народното събрание Димитър Пешев, които на 17 март 1943 година се подписват под петицията до министър-председателя Богдан Филов, в която се обявяват в защита на българските евреи. Депутатите правят действията по депортацията публично известни, показват фактическата им нелегитимност и с това провалят антисемитските действия на прохитлеристкото правителство.
