Регионалната организация "Шалом“ и Община Дупница организират отбелязване на 83 години от спасяването на българските евреи от депортация в нацистките лагери на смъртта, предаде. Честването ще се състои от 10:30 часа в Градската градина, пред паметника на именития дупничанин.Сред гостите ще бъдат почетният гражданин на Дупница проф. Рахамин Шекерджийски, учени от БАН, както и представители на Областната администрация и духовенството.Приносът на Дупница за спасяването на българските евреи има своето специално място в историята, а Димитър Икономов завинаги ще остане известен със своята храброст, непримирим дух и хуманност.Както е известно, заповедта за депортацията на евреите от старите предели на Царство България е била скрита от обществото и всеки научавал за нея по отделни канали. Димитър Икономов бил първият депутат, който научава за готвената депортация и незабавно уведомява за това Димитър Пешев, заместник-председател на 25-ото Обикновено народно събрание.Историята записва Димитър Икономов сред 43-мата депутати, начело с подпредседателя на Народното събрание Димитър Пешев, които на 17 март 1943 година се подписват под петицията до министър-председателя Богдан Филов, в която се обявяват в защита на българските евреи. Депутатите правят действията по депортацията публично известни, показват фактическата им нелегитимност и с това провалят антисемитските действия на прохитлеристкото правителство.