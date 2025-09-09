Почетна обиколка с американски автомобили в Разлог в памет на загиналия военен пилот кап. Венцислав Дункин

© Преди една година Разлог загуби свиден син. Завинаги в небето остана военният пилот кап. Венцислав Дункин, който загина заедно с майор Петко Димитров при катастрофа със самолет в авиобаза Граф Игнатиево по време на подготовка за авиошоу.



Една седмица след гибелта, кап. Венцислав Дункин щеше да направи сватба с любимата си Елеонора, а по-късно му се роди дъщеричка Анастасия.



В памет на героя и във връзка с предстоящата годишнина от трагичната загуба на кап. Дункин, негови приятели организират почетен парад на американски автомобили.



"Той беше не просто офицер – беше приятел, брат, син и част от едно специално общество: хората, които обичат скоростта, шума на двигателя и свободата на пътя. В негова чест организираме възпоменателна среща на собственици на американски автомобили, каквито той обичаше и караше с гордост. Да покажем, че героите не се забравят!“, пишат те.



Почетната обиколка на града ще започне в 13:00 часа на 13 септември, след което автомобилите ще бъдат изложени на централния площад в Разлог.