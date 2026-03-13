Огнян Атанасов по време на среща в общинската администрация.
Признанието се присъжда за изключителния принос на майстора към съхраняването и предаването на традиционния занаят кошничарство, както и за всеотдайността, майсторството и вдъхновението, с които през годините пази живи българските занаяти.
По повод отличието майсторът кошничар Димчо Занев и режисьорът на документалния филм "Кошничарят“ Андрей Граховски гостуваха на кмета на Община Кюстендил.
Кметът приветства гостите и изрази благодарност към режисьора за създаването на филма, посветен на един от най-колоритните майстори в Кюстендилския край.
"Изключителна благодарност към вас, че правите този филм, защото за нас това е много важно – както за неговото семейство, така и за нас като администрация, а и за мен като гражданин на община Кюстендил. За нас е много важно, че някой е увековечил бай Димата“, каза кметът инж. Огнян Атанасов.
Той подчерта, че със своята работа и талант бай Димата не само пази един стар български занаят, но и допринася за популяризирането на Кюстендил.
"Бай Димата е пример за човек, който пази и предава традициите. Благодарение на него много хора научават за кошничарството и идват в Кюстендил, за да се срещнат с него и да видят занаята отблизо. Така той по свой начин допринася и за развитието на туризма в нашия град“, каза още кметът.
По време на срещата режисьорът Андрей Граховски разказа повече за създаването на документалния филм "Кошничарят“, посветен на живота и занаята на 93-годишния майстор. Лентата проследява историята на човек, в когото се побира цяла вселена от търпение, памет, труд и любов към живота.
Филмът показва ежедневието на бай Димата и неговата отдаденост към кошничарството – традиционен български занаят, който той пази и предава вече повече от девет десетилетия.
Премиерата на "Кошничарят“ ще се състои на 14 март от 14.00 часа в кино "Кюстендил“, а входът е свободен.
