Почетен караул и исторически очерк за Съединението в Кюстендил и Дупница

© Фокус Архив 140 години от Съединението на България ще бъдат отбелязани тържествено в Кюстендил и в Дупница, предаде "Фокус“. В Кюстендил събитията започват от 12.00 часа на Арката на площад "Велбъжд“. В програмата са предвидени концерт на Детски хор на БНР с диригент Венеция Караманова, издигане на националния трибагреник и тържествено слово, представено от Регионален исторически музей "Акад. Йордан Иванов“.



Ще бъдат положени венци и цветя на паметника "Булаир“, в памет на загиналите и поборниците за освободителните войни на България. Ще бъде даден и почетен караул от военнослужещи на 3-то бригадно командване на Сухопътни войски – Благоевград.



В Дупница отбелязването на годишнината започва от 11.00 часа на площад "Свобода“. Ще се състои церемония по издигане знамето на Република България, последвана от тържествен водосвет и молебен за благоденствие. Пред присъстващите ще бъде представен исторически очерк – постановка на събитията от 1885 година., последван от "Хоро на съединението“.



В 12.00 часа на паметната плоча на Опълченците ще бъдат положени венци и цветя.