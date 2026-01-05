Три досъдебни и бързи производства са образувани в област Кюстендил за различни престъпления, съобщиха от пресцентъра на. В единия от случаите 18-годишен младеж от Бобов дол е нанесъл телесна повреда на полицейски служител по време на извършвана проверка.Младежът е ударил униформения служител два пъти в лицето. Той е задържан с полицейска заповед, а при извършен личен обиск у него е открито наркотично вещество – метамфетамин с тегло 9,92 грама, установено с полеви наркотест. По случая е образувано досъдебно производство в РУ Бобов дол и е уведомена прокуратурата.В друг случай служители на РУ Дупница са задържали 46-годишен мъж за упражнено домашно насилие. Той е нанесъл лека телесна повреда на своята партньорка. По случая е образувано бързо полицейско производство, като е уведомена прокуратурата.Досъдебно производство за домашно насилие е образувано и в РУ Кюстендил срещу 36-годишен мъж, който е нанесъл побой на партньорката си и е повредил имущество. По случая също е уведомена прокуратурата.