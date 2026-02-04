На 22 февруари ще се проведат частични избори за кмет в две населени места на територията на област Кюстендил, предадеЖителите на село Бараково, община Кочериново, и на село Блажиево, община Бобошево, ще избират нов кмет след кончината на досегашните кметове.Общинските избирателни комисии вече са приключили с регистрацията на кандидатите. За кметския пост в село Блажиево са регистрирани трима мъже, а за кмет на село Бараково – три жени.И за двете населени места са назначени съответните секционни избирателни комисии. Общинските администрации са разпространили избирателните списъци, като в момента текат сроковете за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес и за вписване на хора с увреждания за гласуване с подвижна избирателна кутия.