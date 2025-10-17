Новини
По-топло и по-евтино за десетки домакинства в Кюстендил
Автор: Венцислав Илчев 18:03
© Фокус
Архив
Обитателите на 41 многофамилни жилищни сгради в Кюстендил ще се радват на по-комфортни жилища и по-ниски сметки за отопление. Това става възможно благодарение на реализирането на проекти за енергийна ефективност по различни програми, обобщи за "Фокус“ кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов.

По първия етап на Националната програма вече са завършени два жилищни блока, намиращи се на улица "Христо Ботев“. Общо 22 сгради са включени в този етап – за част от тях дейностите по саниране са в ход, а за други са в процес на издаване на разрешение за строеж.

По втория етап също се работи активно. Първоначално програмата изискваше 20% съфинансиране от страна на собствениците, но това условие вече е отпаднало. Разходите ще бъдат покрити от Българската банка за развитие. Шест блока са включени в този етап и в момента за тях се извършва проектиране.

В рамките на Плана за справедлив преход са одобрени още 13 жилищни сгради, за които в момента се провеждат обществени поръчки за избор на фирми-изпълнители.

Общата стойност на всички предвидени мерки за енергийна ефективност възлиза на над 40 милиона лева. Тези инвестиции ще осигурят по-добра топлоизолация, по-ниски разходи за енергия и повишено качество на живот за стотици семейства.

Кметът инж. Атанасов допълни, че е проведено и обществено обсъждане на една от концепциите за интегрирани териториални инвестиции, в рамките на която се предвижда обновяване на още 10 жилищни блока, при 5% съфинансиране от страна на собствениците.

"Търсим и други инструменти, чрез които да се финансира обновяването на многофамилни жилищни сгради. Според мен, всеки един наш съгражданин трябва да има достъп до такъв финансов ресурс", подчерта инж. Огнян Атанасов.






Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
