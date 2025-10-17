ЗАРЕЖДАНЕ...
|По-топло и по-евтино за десетки домакинства в Кюстендил
По първия етап на Националната програма вече са завършени два жилищни блока, намиращи се на улица "Христо Ботев“. Общо 22 сгради са включени в този етап – за част от тях дейностите по саниране са в ход, а за други са в процес на издаване на разрешение за строеж.
По втория етап също се работи активно. Първоначално програмата изискваше 20% съфинансиране от страна на собствениците, но това условие вече е отпаднало. Разходите ще бъдат покрити от Българската банка за развитие. Шест блока са включени в този етап и в момента за тях се извършва проектиране.
В рамките на Плана за справедлив преход са одобрени още 13 жилищни сгради, за които в момента се провеждат обществени поръчки за избор на фирми-изпълнители.
Общата стойност на всички предвидени мерки за енергийна ефективност възлиза на над 40 милиона лева. Тези инвестиции ще осигурят по-добра топлоизолация, по-ниски разходи за енергия и повишено качество на живот за стотици семейства.
Кметът инж. Атанасов допълни, че е проведено и обществено обсъждане на една от концепциите за интегрирани териториални инвестиции, в рамките на която се предвижда обновяване на още 10 жилищни блока, при 5% съфинансиране от страна на собствениците.
"Търсим и други инструменти, чрез които да се финансира обновяването на многофамилни жилищни сгради. Според мен, всеки един наш съгражданин трябва да има достъп до такъв финансов ресурс“, подчерта инж. Огнян Атанасов.
