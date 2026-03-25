По-лесно изхвърляне на отпадъци от ремонти в Кюстендил
Услугата се предоставя от Общинското предприятие "Чистота“ и е по заявка, като гражданите могат да поискат предоставяне на специализирана вана за събиране на отпадъците. Заявки се подават на място в базата на предприятието, по електронна поща или по телефон.
За улеснение е създадена и възможност отпадъците да бъдат транспортирани със собствен транспорт до общинската база в село Николичевци. Таксата за приемане е 10 евро на тон.
На площадката се приемат различни видове строителни отпадъци, сред които бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, почва, камъни и други инертни материали. Осигурен е и специализиран контейнер за плоско стъкло (прозорци), което се приема безплатно в работно време, като условието е да бъде без дограма.
От общинското предприятие призовават гражданите да проявяват отговорност при изхвърлянето на строителни отпадъци и да използват регламентираните възможности, с цел опазване на околната среда.
