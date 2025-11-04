Новини
Пловдивският съд върна окончателно Мюмюн Искендер на поста кмет на Минерални бани
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 17:05
©
Пловдивският апелативен съд отмени определение на Хасковския окръжен съд и остави без уважение искането на Софийска градска прокуратура за вземане на мярка за процесуална принуда "отстраняване от длъжност“ спрямо обвиняемия Мюмюн Искендер - кмет на община Минерални бани.

Съдът счита, че от събраните до момента доказателства не може да се приеме наличието на достатъчни основания, че служебното положение на обвиняемия Мюмюн Искендер ще създаде пречки за обективното, всестранно и пълно изясняване на обстоятелствата по делото.

Апелативен съд – Пловдив намира определението на Хасковския окръжен съд за неправилно, понеже изводите в него не намират опора в събраните по делото доказателства, включително и в предоставените по време на първоинстанционното производство.

По делото са разпитани множество служители на общинската администрация, в рамките на необходимото технологично време са предоставяни всички изискуеми документи на всички проверяващи, включително на органите на досъдебното производство. Някои от вече приложените по делото документи са изисквани по два пъти.

На Мюмюн Искендер са повдигнати четири обвинения, като три от тях са за периода 2016 г., 2019 г. и 2020 г., те обаче са в доказателствената съвкупност на предходно дело за мярка за неотклонение, разгледано от Пловдивския апелативен съд. Четвъртото е от 18.09.2025 г., когато обвинението е разширено, като освен за посочените по-горе обвинения за три престъпления по служба, е включено още едно ново обвинение отново за престъпление по служба, твърдяно като извършено от обвиняемия на 19.06.2025г. в същото населено място и длъжностно качество относно деактуването на имот.

Съдът посочи, че без да се подценяват усилията на органите на досъдебното производство и без да се омаловажават констатациите в доклада на Агенцията за държавна финансова инспекция, трябва да се отбележи, че когато се правят искания за вземане на мярка за процесуална принуда на лица, заемащи публична длъжност, те трябва да бъдат убедителни и да са налице достатъчно доказателства, че служебното положение ще създаде пречка за изясняване на истината. В случая от материалите по делото е видно, че обвиняемият като кмет на община Минерални бани и ръководената от него общинската администрация, оказват съдействие на разследването. Всичко, което е поискано от разследващите органи е представено в определения срок.

Определението на апелативния съд е окончателно.






Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
