Пловдив отново затвърди позицията си на една от най-важните сцени за професионалната индустрия за красота в България. С международно участие, впечатляващи шоу програми, технологични новости и социална кауза, XXXII Италиански фестивал на прическата и красотата, организиран от Christian of Roma, събра в Международния панаир водещи фризьори, колористи, стилисти, представители на световни брандове и професионалисти от цялата страна.Събитието беше официално открито от Н. Пр. Марчело Апичела, посланик на Република Италия в България, който преряза лентата на форума и подчерта значението му като мост между българската и италианската професионална сцена.Още в първите минути фестивалът заяви по-високото си ниво с моден акцент от световна класа – рокля с подписа на Роко Бароко, представена от Мис България Симона Бакърджиева. Така откриването се превърна в символична среща между висшата мода и изкуството на прическата.Веднага след официалната церемония сцената беше завладяна от Fantasy Hair Show на Наталия Муратова – световен шампион, двукратен шампион на България, абсолютен шампион на Европа и едно от големите имена в артистичното фризьорство. Нейното шоу впечатли с дръзки форми, сценичен размах и визии, които превърнаха косата в изкуство.Така фестивалът започна не просто като изложение и професионален форум, а като събитие с ясно заявена естетическа и артистична идентичност.Сред най-силните международни участия беше това на Руди Мостарда – глобален творчески директор на Alfaparf Milano Professional, който проведе своя Masterclass "Make it Real". Неговото обучение беше посветено на съвременните техники за подстригване и боядисване, изградени върху ясен метод, приложимост в салона и силна творческа философия.На следващия ден Мостарда беше и звездата на вечерното шоу "District Vibe" – формат, който комбинира сценично присъствие, техника, идентичност и визуална енергия. Това се превърна в едно от най-коментираните събития на фестивала.В програмата участва и Джузепе Масколо – международен посланик на Cotril Italia и наследник на легендарната школа Toni & Guy. Неговият семинар "Glamour Live" представи съвременни техники за стайлинг и подстригване, поднесени с италиански почерк и глобален опит.Традиционно силно присъствие имаше и Саверио Палма – дългогодишен творчески и технически директор на BES и единствен участник, присъствал на всички издания на фестивала досега. Именно той представи новата колекция на бранда, както и две от най-интересните продуктови иновации в тазгодишната програма."Това е 32-рото издание и няма фестивал досега, в който Саверио Палма да не е участвал. Той е единственият гост, присъствал без прекъсване на всички издания. Тази година представи новата колекция на BES, както и два нови продукта, които ще бъдат от особено значение за работата във фризьорските салони", коментира Елена Кристиано, собственик на Christian of Roma и двигател на фестивала.Освен сценичната и обучителната програма, фестивалът постави силен акцент и върху новите технологии в индустрията. За поредна година в Пловдив беше представена системата Koemia – решение, базирано на изкуствен интелект, което анализира състоянието на косата и предлага персонализирани терапии и грижа.Присъствието на Koemia затвърди посоката, в която форумът се развива – не само като сцена за шоу и образование, но и като място, където професионалистите могат да видят бъдещето на салонната работа.В рамките на семинарите бяха представени и редица продуктови новости от Alfaparf Milano Professional, BES, COTRIL, INSIGHT и други брандове от портфолиото на Christian of Roma. Сред тях впечатление направиха иновативни решения за неутрализация на нежелани оттенъци при боядисване и нови технологии за промяна на структурата на косата."Фестивалът не е просто витрина на нови продукти. Той е инструмент, с който помагаме на професионалистите да бъдат по-добри, по-подготвени и по-конкурентни. Именно затова образователната линия е толкова важна за нас", подчерта Елена Кристиано.Особен акцент в тазгодишното издание бяха двете ексклузивни вечерни събития, подготвени с различна атмосфера и различен сценичен език.Първата вечер премина под знака на "A Night in Bloom" – специална гала вечеря във Виенския павилион, в която елегантността, професионалното общуване и емоцията се срещнаха в един поетичен формат, посветен на стила и личностния разцвет.Втората вечер предложи пълния контраст с Night Show & Party "District Vibe" – визуален и музикален спектакъл, в който Руди Мостарда представи своя сценична философия, а Michael Prado, официалният DJ на Philipp Plein, допълни атмосферата с модерно звучене и енергия, достойна за модна столица.Така фестивалът успя да съчетае две различни лица на професионалната общност – елегантната вечер на общуването и динамичната вечер на артистичното преживяване.И тази година фестивалът носеше ясно социално послание. В рамките на събитието Christian of Roma подкрепи фондация "Светът на Мария", която работи за подобряване качеството на живот на хората с интелектуални затруднения и техните семейства, както и за тяхната реализация чрез обучение, услуги и подходяща трудова заетост.Посетителите имаха възможност да закупят ръчно изработени изделия, създадени от хората, с които фондацията работи."Вярваме, че всяко голямо професионално събитие трябва да носи и човешка стойност. Красотата е истински пълноценна, когато може да помага, да дава видимост и да отваря възможности", каза Елена Кристиано.Със своята богата програма, международни гости, обучителни формати, технологични нововъведения и социална ангажираност, XXXII Италиански фестивал на прическата и красотата затвърди мястото си като едно от най-мащабните и съдържателни събития в календара на професионалната индустрия за красота в България."Мотото на Christian of Roma е вяра, творчество и вдъхновение. Именно те движат и фестивала през всичките тези години", каза още Елена Кристиано.След още едно силно издание, Пловдив отново доказа, че може да бъде не просто домакин, а истинска столица на красотата, където професионализмът, международният обмен и човешката стойност се срещат в едно.