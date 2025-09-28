Плодородни олимпийски игри в Кюстендил

© Фокус Архив В третия ден от Празника на плодородието в Кюстендил, който ще се проведе на площад "Велбъжд“ от 11.00 часа, организаторите обещават много движение, смях и позитивна енергия за малки и големи, предаде "Фокус“. Събитието е посветено на здравословното хранене и спорта под мотото "Яж, движи се, бъди“.



В програмата на "Плодородни олимпийски игри“ са включени забавни игри, индивидуални предизвикателства, масови състезания и отборни щафети, които ще обединят всички участници в един голям празник на здравето и активния начин на живот.



Събитието се организира от Община Кюстендил в партньорство с Основно училище "Професор Марин Дринов“ и с подкрепата на BEACTIVE DAY.



Сред акцентите на деня са и флашмобът "Плодородна шевица“, детска анимация и артистични ателиета. До 14.00 часа посетителите могат да разгледат изложението на художествено аранжираните щандове с плодове и зеленчуци "Плодородието на Кюстендилския край“.



Допълнително в рамките на празника работи улица на занаятите "Живите места в Кюстендилско“, базар на местни производители, ароматна зона с храни и напитки, както и кът за почивка.