В Художествена галерия "Владимир Димитров – Майстора" беше открита изложба с творби от двадесет и петото издание на пленера "Свети Лука", предаде репортер на Blagoevgrad24.bg. Събитието събра десетки гости, сред които кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, началникът на отдел "Култура и духовно развитие" Емануела Дюлгерска-Миланова, почетният гражданин на Кюстендил д-р Румен Манов, именити творци, общински съветници, както и участниците в международната художествена проява.



"Получиха се доста цветни картини. 11 души бяхме в пленера. Имаше колеги от Турция и Република Северна Македония. Всички рисуваха много. Доста от колегите направиха по 4–5 работи. Бяха много доволни и очаровани от мястото. Ние творихме на общинската база в лесопарк ‘Хисарлъка’. Доволен съм от постигнатото“, посочи организаторът на международния пленер Георги Андонов.



По време на откриването директорът на кюстендилската галерия проф. Валентин Господинов припомни за началото на пленера и неговото развитие през годините. "Един изключителен повод да се съберем и да бъдем отново заедно. Това са събития, които се създават много трудно. Създават се от много хора и се продължават също от много хора, които посвещават време, енергия и творчески усилия“.



Проф. Господинов подчерта, че пленерът е културно събитие с много висок национален мащаб. Проявата носи траен отпечатък и оставя следи в участниците през годините.



