ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Пламъкът на Рилския полк отново гори в Кюстендил
Честванията ще обхванат оставащите месеци от 2025 година и ще продължат през цялата 2026 година. Организатори на поредицата от събития са Народно читалище "Генерал Владимир Заимов“ и Община Кюстендил, като програмата се реализира под патронажа на кмета на общината – инж. Огнян Атанасов.
"За мен е огромна чест в навечерието на 140-годишнината от създаването на 13-ти Рилски пехотен полк да бъда тук, сред вас – като кмет на Община Кюстендил, като патрон на честванията и не на последно място – като потомък на подофицер от славния 13-ти Рилски полк, с чийто Орден за храброст днес съм закичен на ревера си“, заяви емоционално инж. Атанасов.
В словото си той припомни едни от най-славните страници в историята на полка, сред които се откроява героичната битка при Булаир, достойна да застане редом до епични моменти като победата при Сливница.
"Благодарение на подвига и себеотрицанието на нашите прадеди, България записва още една златна страница в своята история“, подчерта кметът.
Със специално вълнение той припомни и маршът, посветен на безсмъртния полк:
"Рилци полетяхте в боя,
С устрем смел, неустрашим,
И посрещнахте с песни
Врага ваш непримирим.
Боят бой, а Бог свидетел,
Хвала, Рилци, хвала вам!
С лаври си чела покрихте,
А тиранина – със срам.“
Председателят на читалище "Генерал Владимир Заимов“, Цветомира Маринова, също се обърна към присъстващите с думи, изпълнени с уважение и признателност към героите от полка.
"13-ти Рилски пехотен полк е неразривно свързан с историята на Кюстендил и оставя незабравим отпечатък върху националната памет на България. Това е полкът, който със своето геройство, своята отдаденост и саможертва е показал какво означава да обичаш и да защитаваш Родината си“, заяви тя.
Маринова подчерта, че предстоящата програма включва възстановки на ключови битки, исторически лекции, конкурси с участието на деца, както и срещи с потомци на воини от полка – всички те насочени към това да съхранят жив спомена за "Железния полк" и да вдъхновят младите поколения.
"Кюстендил е град със славна военна традиция. Ние, като общност, гордо носим този дух в сърцата си. С всяко събитие ще възкресяваме величието на полка, ще показваме какво е истински патриотизъм и ще напомняме, че свободата ни днес е изкована с кръв и чест от нашите герои“, допълни Маринова.
Вечерта завърши с лекция, посветена на 13-ти Рилски пехотен полк – известен още като "Железния полк“, изнесена от Симеон Иванов, секретар на читалището и председател на местния клуб "Традиция“.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Само за няколко часа! Втори труп в центъра на Благоевград
09:36 / 17.10.2025
Дриновското училище – гордост за Кюстендил
13:30 / 17.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: