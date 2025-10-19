Новини
Пламъкът на Рилския полк отново гори в Кюстендил
Автор: Венцислав Илчев 19:36Коментари (0)22
© Фокус
виж галерията
С тържествена церемония пред паметника "Булаир“ и последвала програма в залата на Възрожденското училище, в Кюстендил бе поставено началото на инициативите по случай 140-годишнината от създаването на легендарния 13-ти Рилски пехотен полк, предаде репортер на "Фокус“.

Честванията ще обхванат оставащите месеци от 2025 година и ще продължат през цялата 2026 година. Организатори на поредицата от събития са Народно читалище "Генерал Владимир Заимов“ и Община Кюстендил, като програмата се реализира под патронажа на кмета на общината – инж. Огнян Атанасов.

"За мен е огромна чест в навечерието на 140-годишнината от създаването на 13-ти Рилски пехотен полк да бъда тук, сред вас – като кмет на Община Кюстендил, като патрон на честванията и не на последно място – като потомък на подофицер от славния 13-ти Рилски полк, с чийто Орден за храброст днес съм закичен на ревера си“, заяви емоционално инж. Атанасов.

В словото си той припомни едни от най-славните страници в историята на полка, сред които се откроява героичната битка при Булаир, достойна да застане редом до епични моменти като победата при Сливница.

"Благодарение на подвига и себеотрицанието на нашите прадеди, България записва още една златна страница в своята история“, подчерта кметът.

Със специално вълнение той припомни и маршът, посветен на безсмъртния полк:

"Рилци полетяхте в боя,

С устрем смел, неустрашим,

И посрещнахте с песни

Врага ваш непримирим.

Боят бой, а Бог свидетел,

Хвала, Рилци, хвала вам!

С лаври си чела покрихте,

А тиранина – със срам.“

Председателят на читалище "Генерал Владимир Заимов“, Цветомира Маринова, също се обърна към присъстващите с думи, изпълнени с уважение и признателност към героите от полка.

"13-ти Рилски пехотен полк е неразривно свързан с историята на Кюстендил и оставя незабравим отпечатък върху националната памет на България. Това е полкът, който със своето геройство, своята отдаденост и саможертва е показал какво означава да обичаш и да защитаваш Родината си“, заяви тя.

Маринова подчерта, че предстоящата програма включва възстановки на ключови битки, исторически лекции, конкурси с участието на деца, както и срещи с потомци на воини от полка – всички те насочени към това да съхранят жив спомена за "Железния полк" и да вдъхновят младите поколения.

"Кюстендил е град със славна военна традиция. Ние, като общност, гордо носим този дух в сърцата си. С всяко събитие ще възкресяваме величието на полка, ще показваме какво е истински патриотизъм и ще напомняме, че свободата ни днес е изкована с кръв и чест от нашите герои“, допълни Маринова.

Вечерта завърши с лекция, посветена на 13-ти Рилски пехотен полк – известен още като "Железния полк“, изнесена от Симеон Иванов, секретар на читалището и председател на местния клуб "Традиция“.







