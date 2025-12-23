ЗАРЕЖДАНЕ...
Пламнаха комини на къщи в две кюстендилски села
Пожарът в село Берсин е нанесъл щети – изгоряла е 1 кв. м междуетажна преграда, спасена е сградата.
Екип на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Дупница, е оказал техническа помощ за премахване на надвиснал стълб на пътното платно на изхода на град Дупница в близост до бензиностанция.
