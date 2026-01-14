ЗАРЕЖДАНЕ...
Плакет "Бебе на годината" в Петрич за Божидара Липийска
Божидара Липийска е първото бебе в община Петрич за 2026 година. За спомен на Божидара ще бъде плакет "Бебе на годината“. Общината подари също и ваучер, за да изберат родителите сами подарък за Божидара.
Илиана Ангелова, последното родено бебе за 2025 година, също получи ваучер като подарък от Общината и плакет "Най-малкият гражданин на община Петрич“.
Кметът Димитър Бръчков лично поздрави родителите на двете бебета и пожела Божидара и Илиана да бъдат здрави, да имат безгрижно детство и да бъдат закриляни.
Благодарност беше изразена и към всеотдайния екип на Родилно отделение в Петрич.
