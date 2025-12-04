В полицията в Кюстендил е образувано досъдебно производство във връзка с пътен инцидент край село Горна Козница, съобщиха от пресцентъра на. Пристигналият на място полицейски екип е установил, че 45-годишната водачка на лек автомобил е загубила контрол над моторното превозно средство и се е ударила в крайпътна беседка и метален стълб.При произшествието няма пострадали. Тестът на водачката за употреба на алкохол е отчел резултат 0.90 промила алкохол в издишания въздух. Взета й е кръв за анализ.Пътният участък е обезопасен от екип на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Бобов дол, автомобилът е преместен от пътното платно. За случая е уведомен дежурен прокурор.