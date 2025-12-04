ЗАРЕЖДАНЕ...
Пияна шофьорка се блъсна в беседка и стълб край Горна Козница
© Фокус
При произшествието няма пострадали. Тестът на водачката за употреба на алкохол е отчел резултат 0.90 промила алкохол в издишания въздух. Взета й е кръв за анализ.
Пътният участък е обезопасен от екип на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Бобов дол, автомобилът е преместен от пътното платно. За случая е уведомен дежурен прокурор.
Още по темата
/
Шофьорка на 20 г. блъсна възрастен мъж в Кюстендилско, изскочил внезапно на платното. Починал е на място
22.09
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Протест на площад "Свобода" в Дупница
19:53 / 03.12.2025
Кметът на Кюстендил обеща повече паркоместа за хората с увреждани...
18:56 / 03.12.2025
Дискусия за готовността за действия при наводнения в Югозападна Б...
16:54 / 03.12.2025
Общината в Дупница ще "сурвака" с по-висока такса смет
13:56 / 03.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.