На пътя между Дупница и Самоков е възникнало пътнотранспортно произшествие между два леки автомобила, съобщиха от пресцентъра на. Единият от водачите е изгубил контрол над колата, навлязъл е в насрещното платно и се е ударил странично в другия автомобил.При инцидента е пострадал 49-годишен мъж, който е със счупен палец на дясната ръка. На двамата водачи са направени проби за употреба на алкохол. Резултатът на 43-годишния шофьор, предизвикал катастрофата, е 2.03 промила алкохол в издишания въздух.Той е задържан с полицейска заповед. По случая е образувано досъдебно производство в Районно управление – Дупница, а прокуратурата е уведомена.