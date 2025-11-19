ЗАРЕЖДАНЕ...
Пиян шофьор предизвика катастрофа на пътя Дупница - Самоков
При инцидента е пострадал 49-годишен мъж, който е със счупен палец на дясната ръка. На двамата водачи са направени проби за употреба на алкохол. Резултатът на 43-годишния шофьор, предизвикал катастрофата, е 2.03 промила алкохол в издишания въздух.
Той е задържан с полицейска заповед. По случая е образувано досъдебно производство в Районно управление – Дупница, а прокуратурата е уведомена.
