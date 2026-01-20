48-годишен водач на лек автомобил се е блъснал в сградата на гробищния парк на село Боровец, община Кочериново, съобщиха от пресцентъра на. При обслужването на произшествието от служители на Районно управление - Рила на водача са направени тестове с техническо средство за употреба на алкохол и наркотични вещества.Резултатите са положителни – 2.31 промила алкохол в издишания въздух и наличие на канабис. Пострадалият водач е настанен в благоевградска болница, взета му е и кръв за анализ.Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Рила, уведомен е дежурен прокурор.