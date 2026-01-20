ЗАРЕЖДАНЕ...
Пиян и дрогиран се блъсна в гробищен парк край Кочериново
Резултатите са положителни – 2.31 промила алкохол в издишания въздух и наличие на канабис. Пострадалият водач е настанен в благоевградска болница, взета му е и кръв за анализ.
Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Рила, уведомен е дежурен прокурор.
