Писма на благодарност към полицаи от Кюстендил

© Фокус Архив Жител на село Слокощица изрази искрена благодарност към служители на МВР за бързите им действия при издирването на съпругата му, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР - Кюстендил. В писмо до министъра на вътрешните работи той специално благодари на директора на ОДМВР – Кюстендил, старши комисар Светослав Григоров, и на началника на РУ – Кюстендил, Иван Георгиев, за личната им координация и намеса при откриването на жената и оказването на долекарска помощ.



"Така спасиха човешки живот и едно българско семейство. Благодаря им за професионализма и отдадеността в този тежък за семейството ми момент“, се посочва в писмото.



В друго писмо, адресирано до директора на ОДМВР – Кюстендил, местен жител благодари на полицейските служители от РУ – Кюстендил за бързата им реакция след сигнал, че в дома му е проникнал мъж чрез взломяване на входната врата. След като прогонва нарушителя, мъжът установява липсата на мобилен телефон и 400 лв.



"Благодаря на двамата полицаи – Петър Васев и Ванислав Стефанов, за бързината. Установиха извършителя, телефонът ми бе върнат. Благодаря на кадърните полицаи!“, пише кюстендилецът.