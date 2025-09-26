ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Пирговата кула с вдъхновяващо пътуване през занаятите
В интервю за "Фокус“ Росица Бинева, главен уредник в отдел "Занаяти“ към Регионален етнографски музей на открито "Етър“ посочи, че изложбата е посветена на нематериалното културно наследство на занаятите, на занаятчийските умения, но през по-интересен поглед, а именно през погледа на занаятчиите, носителите на тези умения.
"За съжаление част от занаятите се превръщат в занаят в риск. Изключително много малък брой занаятчии практикуват тези занаяти в страната. От друга страна имаме занаяти, които са запазени благодарение на това, че се предават по наследство или благодарение на специализираните училища“, каза Росица Бинева.
По думите ѝ от разказите на майсторите става ясно, че голяма част от тях са потомствени, а други пък са научили занаята благодарение на "Етър“. Има и майстори, изучавали занаята в училище. Показва се един интересен поглед върху различната степен на съхраняване на нематериалното културно наследство.
Изложбата представя 15 от тези занаяти, има за цел да ги покаже на публиките, извън музей "Етър“ и да провокира интереса на повече хора към занаятчийството. Чрез нея се прави и своеобразно сравнение на локалните специфики, свързани с даден занаят. Изразните средства, които се използват в изложбата са съчетание на традиционен кураторски подход с модерни елементи, характерни за съвременните изкуства.
Изложбата съдържа табла с изписан текст на български и английски език, върху които се разполагат съчетания от доминираща пространствено снимково-графична визуализация и по-ограничен като обем текст. На всяко табло, поставено върху статив, е представен избран занаят с неговата история, специфики и съвременни проявления.
Изключително въздействаща част от изложбата е приложението, което под формата на игра, чрез звук и изображения, представя пет традиционни музикални инструмента. За посетителите е осигурено и преживяване с виртуалната реалност "Къщата на занаятите“, където те "влизат в обувките“ на дървостругаря, опознават тъкачницата, грънчарската и бакърджийска работилници.
Изложбата е създадена по проект "Наследството на занаятчията. 15 истории от музей "Етър“, осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура“ Тя ще остане в Пирговата кула до края на месец октомври.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Издирват турист, изкъпал се в едно от Седемте рилски езера
09:19 / 24.09.2025
Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
15:44 / 24.09.2025
Българинът без царска туршия няма как да остане
15:26 / 24.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: