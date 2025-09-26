© Фокус виж галерията Пътуващата изложба "Наследството на занаятчията. 15 истории от музей "Етър“ гостува в Кюстендил. В Пирговата кула предстои едно вдъхновяващо пътуване през занаятите, съхранили българския дух през вековете. Изложбата, която ще бъде открита днес от 16.00 часа, представя историите на майстори, които предават уменията си с ръце и сърце, и ни напомня, че занаятът е мост между миналото и настоящето.



В интервю за "Фокус“ Росица Бинева, главен уредник в отдел "Занаяти“ към Регионален етнографски музей на открито "Етър“ посочи, че изложбата е посветена на нематериалното културно наследство на занаятите, на занаятчийските умения, но през по-интересен поглед, а именно през погледа на занаятчиите, носителите на тези умения.



"За съжаление част от занаятите се превръщат в занаят в риск. Изключително много малък брой занаятчии практикуват тези занаяти в страната. От друга страна имаме занаяти, които са запазени благодарение на това, че се предават по наследство или благодарение на специализираните училища“, каза Росица Бинева.



По думите ѝ от разказите на майсторите става ясно, че голяма част от тях са потомствени, а други пък са научили занаята благодарение на "Етър“. Има и майстори, изучавали занаята в училище. Показва се един интересен поглед върху различната степен на съхраняване на нематериалното културно наследство.



Изложбата представя 15 от тези занаяти, има за цел да ги покаже на публиките, извън музей "Етър“ и да провокира интереса на повече хора към занаятчийството. Чрез нея се прави и своеобразно сравнение на локалните специфики, свързани с даден занаят. Изразните средства, които се използват в изложбата са съчетание на традиционен кураторски подход с модерни елементи, характерни за съвременните изкуства.



Изложбата съдържа табла с изписан текст на български и английски език, върху които се разполагат съчетания от доминираща пространствено снимково-графична визуализация и по-ограничен като обем текст. На всяко табло, поставено върху статив, е представен избран занаят с неговата история, специфики и съвременни проявления.



Изключително въздействаща част от изложбата е приложението, което под формата на игра, чрез звук и изображения, представя пет традиционни музикални инструмента. За посетителите е осигурено и преживяване с виртуалната реалност "Къщата на занаятите“, където те "влизат в обувките“ на дървостругаря, опознават тъкачницата, грънчарската и бакърджийска работилници.



Изложбата е създадена по проект "Наследството на занаятчията. 15 истории от музей "Етър“, осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура“ Тя ще остане в Пирговата кула до края на месец октомври.



