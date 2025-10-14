"Пирамида 106" събра туристи от Балканите

© Фокус Около 200 туристи от България, Сърбия и Република Северна Македония се събраха за поредна година на символичната Пирамида 106 – триграничната точка между трите съседни държави, разположена при село Жеравино в Чудинската планина, предаде "Фокус“.



Събитието, превърнало се в традиционна проява на приятелство и добросъседство, събра туристи с развети национални знамена в геометричния център на Балканския полуостров. "Приятели от трите страни отново се срещнаха, завързаха се нови запознанства, а стотици снимки уловиха спомени, които ще останат завинаги. Край пирамидата се извиха и кръшни хора – знак за живия дух и богатата култура, която обединява региона“, каза секретарят на Туристическо дружество "Осогово“ Силвия Михова.



Сред присъстващите бяха туристи от Кюстендил, Нова Загора, Кърджали, София, Самоков, Крива Паланка, Скопие, Щип, Враня, Сурдулица, Босилеград, Търговище и други населени места от трите държави.



"Трогателно бе как духът на дружеските отношения между нашите три съседски държави лъхаше от лицата и усмивките на всички присъстващи“, сподели Силвия Михова.



По думите й срещата край Пирамида 106 е символ не само на географското обединение, но и на желанието на хората от Балканите да изграждат мостове на приятелство, сътрудничество и взаимно уважение.