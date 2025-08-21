"Пикник Артистик" събира българска и френска култура в село Габрово

© На 30 август, от 16:00 ч., дворът на средновековния храм "Св. Георги“ в село Габрово, община Благоевград, ще стане сцена на второто издание на културния празник "Пикник Артистик“. Събитието, посветено на българската и френската култура, обещава да съчетае музика на живо, кино, кулинарни изкушения и автентично общуване в естествена среда.



Тази година инициативата е под надслов "Влахина планина и пътищата към общността“. Организаторите са подготвили богата програма с участници, които със своята работа вдъхновяват – възстановители на храмове и училища, създатели на туристически пътеки във Влахина планина, както и артисти, съхраняващи музикалното и танцовото наследство на България в съвременна форма.



Гостите ще могат да се насладят на дълга трапеза за споделяне сред живописна градина с Гергьовска люлка, къщичка на дърво и планинска вода. На място ще се предлагат домашно приготвени бретонски палачинки, кишове, местни специалитети и освежаващи лимонади.



Сред акцентите в програмата са открит урок на ТК "Българска усмивка“ и изложбата "По стъпките на българските хора“ на "Таратанци“ – носители на Европейската награда за културно наследство "Европа Ностра“ 2021. Децата ще имат възможност да рисуват на открито заедно с художничката Александра Петкова, като местата за участие са ограничени и изискват предварително записване.



Музикалната сцена ще събере млади таланти и утвърдени изпълнители, които ще представят френска музика и български фолклор, включително изпълнения на старинния инструмент кемене. Благодарение на Регионалния исторически музей – Благоевград, публиката ще види за първи път и женска традиционна носия от Влахина планина. Вечерта ще завърши с прожекция на френско кино на свещи и кулинарен въпросник с награди.



Входът е свободен. Организаторите приканват посетителите да донесат одеяло за пикник, връхна дреха и нещо за споделяне – храна, история или вдъхновение.



Целта на инициативата е "Пикник Артистик“ да се утвърди като устойчиво събитие, което обединява местната общност, насърчава представянето на регионални продукти и умения и се провежда в различни населени места на община Благоевград.



Фестивалът се организира от Алианс Франсез – Благоевград, с подкрепата на Френския институт в България, Община Благоевград, кметството на с. Габрово и сдружение "Габровски светилникъ“.