СУ "Васил Левски“, с. Коларово е едно от осемте училища от община Петрич, успели да защитят проекти пред МОН за нови спортни площадки и физкултурни салони или обновяване на съществуващи. Съдействие на всяко едно училище оказа Община Петрич, където беше необходимо, се предвиди и дофинансиране от общинския бюджет, за да се изпълнят проектите."Благодарим за подкрепата на Общината и на кмета Димитър Бръчков. Новият физкултурен салон ще бъде пространство за спорт, здраве, дисциплина и отговорност. Ще даде възможност за пълноценно провеждане на учебните занятия по физическо възпитание. Днешният ден е дългоочакван и значим момент“, каза директорът Росица Трайкова.Кметът на общината Димитър Бръчков отбеляза, че физкултурният салон ще бъде едно функционално и съвременно съоръжение, приветства и усилията на директора на СУ "Васил Левски“ за подготовката на проекта и кандидатстването пред МОН.Дофинансирането, което се осигурява от общинския бюджет, е близо 400 хил. лв. Новият физкултурен салон ще разполага с игрища за волейбол, баскетбол и тенис."Бог да благослови начинанието“ – каза архиерейският наместник иконом Павел Милушев, който отслужи и водосвета.Присъстваха народният представител инж. Костадин Стойков, областният управител Георги Динев, председателят на Общинския съвет Светла Данаилова, кметът на село Коларово Евгени Мицков, бившите директори – г-жа Панкова и г-н Василев, директорът на ПП "Беласица“ Добриел Радев, както и представител на местното читалище.