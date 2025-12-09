В следобедните часове вчера в РУ-Петрич е съобщено, че в периода от 03 до 08 декември е извършена кражба на сумата от около 10 000 евро от частен дом в град Петрич.По-късно от полицията съобщиха, че днес в РУ-Петрич собственикът на сумата е заявил, че парите са намерени в жилището.