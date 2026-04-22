Кметът на общината Димитър Бръчков и основателят на фондация "Искам бебе“ Радина Велчева подписаха Меморандум за сътрудничество и партньорство. Това съобщиха от Община Петрич. Това сътрудничество ще позволи разкриването на кабинет за безплатни консултации в Петрич на двойки с репродуктивни проблеми.

Целта е да се осигуряват специалисти по асистирана репродукция всеки месец на място в града, каквато е практиката и в другите градове, където има разкрити такива кабинети.

Предвижда се обучение и на психолог, който да оказва професионална подкрепа на двойките, и да бъде част от екипа на кабинета в Петрич, както и провеждането на беседи в училищата на територията на общината.

По думите на основателя на фондация "Искам бебе“ Радина Велчева над пет хиляди са бебетата, родени с подкрепата на фондацията. Около 145 хиляди жени имат репродуктивни проблеми.

В тази връзка Радина Велчева открои изключителната важност и на програма за превенция – срещи на специалисти с ученици от втори гимназиален етап и коментиране по темата.

Координатор на фондация "Искам бебе“ в Петрич е Адриана Максудова – нейна е инициативата за сътрудничество с фондацията и за безплатен кабинет по репродуктивно здраве.

Кметът Димитър Бръчков каза, че в общината се подкрепят финансово за инвитро процедури двойки с репродуктивни проблеми, насърчава се раждаемостта и с конкретна наредба, приета от общинските съветници.

"Сега ще имаме по-голяма комплексност на тази подкрепа – финансова, медицинска и психологическа“, посочи още кметът и пое ангажимент за съдействие и в бъдеще на фондацията.

"Всяка година с решение на Общински съвет се помага за инвитро процедури на 30 до 40 двойки“, посочи председателят Светла Данаилова.

Фондация "Искам бебе“ е създадена през 2007 година и оттогава до днес създава координационна мрежа в цялата страна, оказва медицинска помощ и психологическа подкрепа, организира благотворителни кампании, дава повече информация за донорски програми и кандидатстване за Общински фонд "Инвитро“. Инициативата на фондация "Искам бебе“ за безплатни кабинети по репродуктивно здраве датира от 2019 година.